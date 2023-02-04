Beşiktaş'ta Mert Günok'tan zemin eleştirisi!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından ise siyah beyazlıların file bekçisi Mert Günok dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERT GÜNOK'UN SÖZLERİ

Mert Günok maçın ardından, "Yenilgiden sonra konuşmak zor. Bu tarz bir sahada, böyle bir zeminde nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk ama uygulayamadık. Çok uzun top yaptık. Pas yapmamız gerekirdi ama zemin müsaade etmedi. İkinci topları almamız gerekiyordu. Gerekli mücadeleyi veremedik." ifadelerine yer verdi.