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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Sivas maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Sivas maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 15:33
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Sivas maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri;

Şenol Güneş: Saha şartları olumsuzdu ama bu yeni bir şey değil. Kış mevsiminde zeminin çim olarak büyümesi biraz zaman alır. Şartlar ne olursa olsun kazanabilmek için oynayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız.

"Ghezzal'ın sakatlık olarak sorunu yok ama yükleme geldiğinde ne gibi sorunlar çıkacağını bilmiyoruz. Bugünkü saha koşullarında zor olabilir. Değerlendireceğiz. Hadziahmetovic'in fiziksel sorunu yok." dedi.

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