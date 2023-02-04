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Beşiktaş Sivasspor deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i

Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kara Kartal kritik mücadelede mutlak galibiyet peşinde. Son 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş; istikrarsız bir performans sergileyen Sivasspor’u mağlup ederek zirve yarışından kopmak istemiyor. Mücadele öncesi ise yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Sivasspor deplasmanında! İşte Şenol Güneş'in ilk 11'i

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve Zorbay Küçük yönetecek. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan kopmamak için mutlaka kazanmak zorunda. Son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen Sivasspor'un da puan kaybına tahammülü yok.

TEK HEDEF GALİBİYET

Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde. Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Beşiktaş zorlu deplasmandan üç puanla dönmesi durumunda puanını 42'ye çıkartacak ve puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleşecek. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor da kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

GEDSON FERNANDES CEZALI

Beşiktaş'ın genç yıldızı Gedson Fernandes bugünkü maçta yok. Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 24 yaşındaki Portekizli oyuncu bugünkü mücadelede görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maçı kadrosuna alınmadılar.

RACHID GHEZZAL KADRODA

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal, Sivasspor maçı kadrosuna dahil edildi. Yaklaşık 3.5 ay sonra maç kadrosuna alınan Cezayirli oyuncunun bugünkü karşılaşmada az da olsa süre alması bekleniyor. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Cenk ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi.

VE AMIR İLK 11'DE

Gedson Fernandes'in Karagümrük maçının bitiminde gördüğü kartla cezalı duruma düşmesi, Josef ve Salih'in sakat olması, yeni transfer Amir Hadziahmetovic'e doğrudan on birde oynama şansı doğurdu. Bosnalı orta sahanın, teknik direktör Şenol Güneş tarafından karşılaşmanın on birine sahaya çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Sivas maçı öncesinde 2 fut- bolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ma- suaku ve Cenk, bugün de kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 24'üncü haftada iç sahadaki A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

HAVA ŞARTLARI KORKUTUYOR

Beşiktaş ile Sivas arasında oynanacak karşılaşmayı zorlaştıracak en önemli etmenler hava ve saha şartları olacak. Maç saatinde sıfırın altına düşecek hava şartları da Beşiktaş'ı zorlayacak bir diğer etken olacak. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor. 1 aydır bakımda olan Sivasspor'un sahası, önceki gün denetlendi ve karşılaşmanın oynanmasına karar verildi.

SAISS GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Faslı yıldızı Romain Saiss, Sivas maçında yeniden ilk 11'de sahaya çıkacak. Defans hattında Saiss'i yeniden stopere çekmesi beklenen Şenol Güneş; orta sahada ise yeni transfer Amir ile birlikte Tayfur'a görev verecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Charisis, Gradel, Caicedo.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Amir, Tayfur, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Aboubakar.

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