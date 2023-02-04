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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou'nun ilk yarıda giydiği formada Beşiktaş arması yer almamıştı. Fransız futbolcunun formasında armanın neden yer almadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 21:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Karşılamanın ilk yarısında ilginç bir görüntü yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Siyah-beyazılıların Fransız yıldızı Georges-Kevin N'Koudou'nun mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş armasının yer almadığı formayla mücadele etmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Deneyimli oyuncunun formasında neden arma olmadığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

İKİLİ MÜCADELE SONRASI ARMA SÖKÜLDÜ

A Spor'un haberine göre; N'Koudou armalı formayla maça başladı ancak 30. dakikalarda ikili mücadeleden dolayı arma söküldü.

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