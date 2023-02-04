BEŞİKTAŞ HABERLERİ - N'Koudou'nun armasız formayla oynama sebebi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Karşılamanın ilk yarısında ilginç bir görüntü yaşandı.
Siyah-beyazılıların Fransız yıldızı Georges-Kevin N'Koudou'nun mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş armasının yer almadığı formayla mücadele etmişti.
Deneyimli oyuncunun formasında neden arma olmadığı ortaya çıktı.
İKİLİ MÜCADELE SONRASI ARMA SÖKÜLDÜ
A Spor'un haberine göre; N'Koudou armalı formayla maça başladı ancak 30. dakikalarda ikili mücadeleden dolayı arma söküldü.
Dördüncü hakemin bu durumu yedek kulübesine söylediği ve Beşiktaş teknik heyetinin N'Koudou'ya ikinci yarıda yeni forma verdiği belirtildi.