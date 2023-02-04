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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir Borini için Fatih Karagümrük'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan yıldız için bir miktar para ve sürpriz bir ismi teklif etti. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 09:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Borini için Karagümrük ile pazarlıklar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

Siyah-beyazlıların 1 milyon euro + bir kiralık oyuncu teklifine karşılık, Karagümrük cephesinin N'Koudou'yu istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

Borini'yi almak için bir yabancı ile yollarını ayırmak zorunda olan siyah-beyazlıların bu teklife olumlu baktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

N'Koudou bu sezon 20 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

31 yaşındaki deneyimli futbolcu Borini ise bu sezon çıktığı 20 müsabakada 13 gol atarken 8 asist yaptı.

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