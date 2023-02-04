BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Borini için para + takas teklifi! Sürpriz isim

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Borini için Karagümrük ile pazarlıklar devam ediyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Borini için Karagümrük ile pazarlıklar devam ediyor.
Siyah-beyazlıların 1 milyon euro + bir kiralık oyuncu teklifine karşılık, Karagümrük cephesinin N'Koudou'yu istediği ifade edildi.
Borini'yi almak için bir yabancı ile yollarını ayırmak zorunda olan siyah-beyazlıların bu teklife olumlu baktığı belirtildi.
N'Koudou bu sezon 20 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu Borini ise bu sezon çıktığı 20 müsabakada 13 gol atarken 8 asist yaptı.