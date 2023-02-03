Fenerbahçe'nin Atilla Karaoğlan paylaşımına Beşiktaş'tan flaş yanıt!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sosyal medyadan flaş bir paylaşım gelmişti.

Yapılan paylaşımın ardından Beşiktaş Kulübü'nden, Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir yanıt geldi.

Beşiktaş Kulübü sosyal medyadan verdiği yanıtta, "25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." açıklamalarına yer verdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI: