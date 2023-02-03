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Amir resmen Kartal

Beşiktaş, 25 yaşındaki Bosnalı yıldız Amir Hadziahmetovic’le 4.5 senelik sözleşme imzaladı. Konyaspor’a 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Amir resmen Kartal

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde ikinci takviyesini yaptı. İlk olarak Aboubakar'ı bitiren Beşiktaş, dün de Amir Hadziahmetovic'i resmen kadrosuna kattı. Bosna Hersekli futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını ve Konyaspor'a da bu transfer için 3 milyon 200 bin euro transfer bedeli ödeneceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde, Konyaspor'a sonraki transfer gelirinin yüzde 20'si oranında ek ödeme yapılacaktır. Amir bu sezon sonuna kadar 580 bin euro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin euro garanti ücret alacak. Ayrıca maç başına da 10 bin euro ödenecek."

SİVAS'TA İLK 11'DE OYNAYABİLİR

Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in yarınki Sivas maçında ilk 11'de sahaya çıkabileceği ifade edildi. Kart cezalısı Gedson, sakatlıkları devam eden Salih ile Josef'in yokluğu nedeniyle orta alanda sıkıntı yaşan Şenol Güneş'in, Bosnalı yeni transfer Amir'i yarın ilk 11'de sahaya sürebileceği ifade edildi.

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