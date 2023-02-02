Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Son dakika spor haberi: Bu sezon Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan Fabio Borini, asist krallığında zirvede yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan yıldız, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Bir süredir Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Borini'nin transferi için Beşiktaş da harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Karagümrük ile masaya oturdu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:25
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Süper Lig'de Fabio Borini fırtınası esiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Karagümrük'ün İtalyan yıldızı gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

31 yaşındaki hücum oyuncusu skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

12 gol ve 8 asistlik katkı veren Borini, Süper Lig'de asist krallığında zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Yükselen grafiğiyle parmak ısırtan yıldız oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borini, Süper Lig devlerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Fenerbahçe bir süredir İtalyan oyuncu ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği transfer için kırmızı-siyahlı kulübe teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro önerdiği, Karagümrük'ün ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!
Son olarak Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için anlaşma sağlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Yıldız futbolcunun transferi için İstanbul ekibiyle görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

KARAGÜMRÜK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Kırmızı-siyahlılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Borini için sözleşmesinde yazan 2,5 milyon euroluk bedeli istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Beşiktaş ise rakamı düşürmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Transfer için yapılacan pazarlıklar neticesinde anlaşma sağlanması durumunda İtalyan golcü siyah beyazlı formayı giyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni sözleşme teklif etti ama İtalyan futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Süper Lig'de bu sezon 19 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Her iki kanatta görev yapabilen yıldız oyuncu, santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.

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