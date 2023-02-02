TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...

Süper Lig'de Fabio Borini fırtınası esiyor.
Süper Lig'de Fabio Borini fırtınası esiyor.
Karagümrük'ün İtalyan yıldızı gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.
31 yaşındaki hücum oyuncusu skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
12 gol ve 8 asistlik katkı veren Borini, Süper Lig'de asist krallığında zirvede yer alıyor.
Yükselen grafiğiyle parmak ısırtan yıldız oyuncu, transferin gözdesi konumuna geldi.
Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borini, Süper Lig devlerini peşine taktı.
Fenerbahçe bir süredir İtalyan oyuncu ile yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği transfer için kırmızı-siyahlı kulübe teklifini yaptı.
Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro önerdiği, Karagümrük'ün ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ!
Son olarak Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için anlaşma sağlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle daha geldi.
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini için harekete geçti.
Yıldız futbolcunun transferi için İstanbul ekibiyle görüşmeler başladı.
KARAGÜMRÜK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Kırmızı-siyahlılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Borini için sözleşmesinde yazan 2,5 milyon euroluk bedeli istiyor.
Beşiktaş ise rakamı düşürmeye çalışıyor.
Transfer için yapılacan pazarlıklar neticesinde anlaşma sağlanması durumunda İtalyan golcü siyah beyazlı formayı giyecek.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni sözleşme teklif etti ama İtalyan futbolcu, bu teklife olumsuz yanıt verdi.
Süper Lig'de bu sezon 19 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Her iki kanatta görev yapabilen yıldız oyuncu, santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor.
Bologna altyapısında yetişen İtalyan oyuncu daha sonra Chelsea, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona formaları giydi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.