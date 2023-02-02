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Son Kartal Amir Hadziahmetovic!

Siyah-beyazlılar, Konyaspor’un 25 yaşındaki yıldızı Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Dün İstanbul’a gelen Amir için Konyaspor’a 5 milyon euro ödenecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Son Kartal Amir Hadziahmetovic!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, transfer harekatına devam ediyor. Siyah-beyazlılar forvet hattına yaptığı Aboubakar transferinin ardından orta sahasını da güçlendirdi. Kara Kartal, Konyaspor'un 25 yaşındaki yıldızı Bosnalı orta sahası Amir Hadziahmetovic'i renklerine kattı. Siyah-beyazlıların uzun süren pazarlıkların ardından Amir için Konyaspor'a, bonuslar dahil 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ISRARCI OLDU

Beşiktaş'a imza atmak için dün öğlen saatlerinde Konyaspor'dan ayrılan Amir Hadziahmetovic, havalimanında yaptığı açıklamada, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor dedi. Hadziahmetovic, kendisine İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusuna ise, "Beşiktaş bu konuda her zaman daha ısrarlıydı" yanıtını verdi.

KONYA'YA 500 BİN EURO'YA GELDİ

Konya'ya 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna'nın Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Siyah- beyazlı ekibin 25 yaşındaki yeni transferi sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak. Yeşil-beyazlı ekiple toplam 199 maça çıkan Amir, bu sezon ise 18 maça çıkarken 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı.

G.SARAY'I İSTEMEDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic için Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu şunları söyledi: "Amir Hadziahmetovic için Galatasaray'la da bir görüşme oldu ama Amir, Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi ve kulüpteki alacaklarını bıraktı. Konyaspor, totalde 5 milyon euro seviyesinde gelir elde etti."

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