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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a iki teklif birden!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Emrecan Uzunhan'a Antalyaspor ve İstanbulspor'dan kiralama teklifi geldi. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:28
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan'a iki teklif birden!

Ara transfer döneminde Beşiktaş, hareketli saatler geçiriyor. A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın genç defans oyuncusu Emrecan Uzunhan'a Antalyaspor ve İstanbulspor'dan kiralama teklifi geldi. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

21 yaşındaki Emrecan Uzunhan, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı ardından İstanbulspor altyapısına geçti. Genç futbolcu sezon başında İstanbulspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 1.89 boyundaki Emrecan Uzunhan, stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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