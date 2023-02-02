Romain Saiss’in paylaşımı ‘heyecan’ yarattı!

Hakim Ziyech, Fransız devi PSG ile anlaşmasına karşın Chelsea'nin evraklarını yetiştirememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer dönemi dün itibariyle kapanırken, Saiss için tek ciddi transfer opsiyonu olarak Süper Lig ve Beşiktaş kaldı. Saiss'in bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Ziyech transferiyle ilgili girişimleri olabileceği şeklinde yorumlandı.
Hakim Ziyech, Fransız devi PSG ile anlaşmasına karşın Chelsea'nin evraklarını yetiştirememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer dönemi dün itibariyle kapanırken, Saiss için tek ciddi transfer opsiyonu olarak Süper Lig ve Beşiktaş kaldı. Saiss'in bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Ziyech transferiyle ilgili girişimleri olabileceği şeklinde yorumlandı.
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