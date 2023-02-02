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Romain Saiss’in paylaşımı ‘heyecan’ yarattı!

Romain Saiss'ten, taraftarı heyecanlandırabilecek bir paylaşım geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Romain Saiss’in paylaşımı ‘heyecan’ yarattı!
Romain Saiss'ten, taraftarı heyecanlandırabilecek bir paylaşım geldi. Nottingham Forest'ten teklif almasına rağmen bu teklifin kabul görmemesi sonucu Beşiktaş'ta kalan Saiss, instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Saiss, adı Beşiktaş ile de anılan Hakim Ziyech ile Fas milli takımı forması altındaki fotoğrafını paylaştı ve yıldız oyuncuyu da etiketledi.

Hakim Ziyech, Fransız devi PSG ile anlaşmasına karşın Chelsea'nin evraklarını yetiştirememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer dönemi dün itibariyle kapanırken, Saiss için tek ciddi transfer opsiyonu olarak Süper Lig ve Beşiktaş kaldı. Saiss'in bu paylaşımı, Beşiktaş'ın Ziyech transferiyle ilgili girişimleri olabileceği şeklinde yorumlandı.
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