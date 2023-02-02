Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

17 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Omar Colley'in Serie A ekibi Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde 17 karşılaşmaya çıkan ve 1 gol kaydeden defansif oyuncusuna 3.5 milyon Euro değer biçiliyor. Daha önce Galatasaray ile de anılan Omar Colley, Belçika'dan Genk'in dışında Djurgarden, Kups, Banjul ve Wallidan'da oynamıştı.