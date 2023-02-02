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Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ... Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'in menajeri Federico Pastorello, "Beşiktaş ilgi gösteriyor ve oyuncumu istiyor" dedi. Pastorello ayrıca siyah beyazlı kullübe de transfer mesajı yolladı: 1 hafta var! İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 07:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 08:00
Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

Beşiktaş'ta yeni gündem stoper transferi. Siyah-beyazlılar Omar Colley transferi için yüklenmeye başladı.

Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

Sampdoria'da forma giyen Colley'in menajeri Federico Pastorello, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın transferleri tamamlamak için bir haftası var. Omar, Türk kulübüne katılabilir. Transfer için bir haftamız daha var" ifadelerini kullandı.

Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

Calciomercato'nun haberine göre Omar Colley; Hertha Berlin, Cagliari ve Beşiktaş arasında gidip geliyor.

Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

Gambiyalı stoper için görüşmeler tam gaz sürüyor. Beşiktaş'ın avantajı Türkiye'de transfer penceresinin 8 Şubat'a kadar açık olması. İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Colley'in transferinde avantajlı olan takım konumunda.

Omar Colley'in menajerinden Beşiktaş'a transfer mesajı!

17 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Omar Colley'in Serie A ekibi Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde 17 karşılaşmaya çıkan ve 1 gol kaydeden defansif oyuncusuna 3.5 milyon Euro değer biçiliyor. Daha önce Galatasaray ile de anılan Omar Colley, Belçika'dan Genk'in dışında Djurgarden, Kups, Banjul ve Wallidan'da oynamıştı.

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