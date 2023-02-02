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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ile güçlendirdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, yıldız futbolcuyu Sivas deplasmanında oynatmayı planladığı ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar ile Arabam.com Konyaspor arasındaki kıran kırana pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Kartal, 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuya karşılık yeşil-beyazlı kulübe 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hadziahmetovic'in performansına bağlı olarak Konyaspor'a maksimum 1 milyon euroluk ek ödeme de yapılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Beşiktaş'a gelebilmek için 400 bin euro (815 bin lira) alacağından vazgeçen Hadziahmetovic, siyah-beyazlı kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli oyuncu yıllık net 1.2 milyon euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Kartal, Amir Hadziahmetovic'i tam zamanında kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu; Gedson Fernandes'in sarı kart cezalısı, Josef de Souza ve Salih Uçan'ın sakat olması nedeniyle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş'e adeta ilaç gibi geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Hadziahmetovic planı belli oldu! Sivasspor maçında...

Milliyet'te yer alan habere göre Güneş'in, transferi için çok ısrarcı olduğu Amir'i kritik Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya süreceği bildirildi. Bosna Hersekli futbolcu Beşiktaş'la ilk antrenmanına bugün çıkacak. Hadziahmetovic, Sivasspor deplasmanında büyük olasılıkla Gedson'un görevlerini üstlenecek.

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