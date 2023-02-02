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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni jokerini buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:25
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

Beşiktaş'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçta öne çıkan isimlerden biri Tayfur Bingöl oldu. Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu son haftalarda ilk 11'de şans buluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

Ancak Tayfur Bingöl'ün mevkisi hemen hemen her maç değişiyor... Siyah beyazlı forma ile 16 resmi müsabakada görev alan Tayfur Bingöl, bu süreçte 6 farklı mevkide oynadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

Sadece 2 maç üst üste aynı mevkide şans bulan deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında sağ bekte yer almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

Tayfur Bingöl sağ bekte 6, orta sahanın sağında 3, merkez orta sahada 3, ön liberoda 2, orta sahanın solunda 1, sol bekte ise 1 kez forma şansı buldu. Tayfur, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 asistlik katkı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Performansıyla göz doldurdu! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri

YENİ NECİP UYSAL

Tayfur Bingöl için "yeni Necip Uysal" yorumları yapılıyor.

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