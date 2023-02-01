Şenol Güneş: İyi oynamadık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara aldıklarını söyledi. "Maça iyi başladık. Golü de bulduk" diyen tecrübeli teknik adam, "Skoru bulduk ancak koruyamadık. İkinci golü mutlaka bulmalıydık. Rakip, iyi ve tehlikeli bir takım. Usta oyuncuları var, oyuna göre iyi pozisyon alıyor. Aboubakar ve Redmond kötü günündeydi. Bu maçta onlardan beklentilerimizi karşılayamadılar. O yüzden ikinci yarıda değişikliğe gittik ancak oyun üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremedik" ifadelerini kullandı

TELAFİ EDECEĞİZ

Hafta boyunca Karagümrük'ün hücumcularıyla ilgili olarak takımı uyardıklarını belirten Şenol Güneş, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarıyla puan farkını azaltmak için 3 puan çok önemliydi. Rakibin önde de becerili oyuncuları var. Çok gol attılar ama çok da gol yediler. Bunları hafta boyu takımla çalıştık ancak sahada uygulamaya gerçekleştiremedik. Yediğimiz golde ikinci yarıda daha takım kendine gelemeden kalemizde golü gördük. İyi bir futbol ortaya koyamadık. Sivas'ta bunun telafisini mutlaka yapacağız. Yarışa tekrar tutunacağız" diye konuştu.