Haberler Beşiktaş Şenol Güneş: İyi oynamadık!

Şenol Güneş: İyi oynamadık!

Fatih Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten açıklama: “Skoru bulduk ancak koruyamadık. Oyun üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremedik. İkinci yarıda da daha takım kendine gelemeden kalemizde golü gördük. İyi bir futbol ortaya koyamadık.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Şenol Güneş: İyi oynamadık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara aldıklarını söyledi. "Maça iyi başladık. Golü de bulduk" diyen tecrübeli teknik adam, "Skoru bulduk ancak koruyamadık. İkinci golü mutlaka bulmalıydık. Rakip, iyi ve tehlikeli bir takım. Usta oyuncuları var, oyuna göre iyi pozisyon alıyor. Aboubakar ve Redmond kötü günündeydi. Bu maçta onlardan beklentilerimizi karşılayamadılar. O yüzden ikinci yarıda değişikliğe gittik ancak oyun üstünlüğünü bir türlü kabul ettiremedik" ifadelerini kullandı

TELAFİ EDECEĞİZ

Hafta boyunca Karagümrük'ün hücumcularıyla ilgili olarak takımı uyardıklarını belirten Şenol Güneş, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Yukarıyla puan farkını azaltmak için 3 puan çok önemliydi. Rakibin önde de becerili oyuncuları var. Çok gol attılar ama çok da gol yediler. Bunları hafta boyu takımla çalıştık ancak sahada uygulamaya gerçekleştiremedik. Yediğimiz golde ikinci yarıda daha takım kendine gelemeden kalemizde golü gördük. İyi bir futbol ortaya koyamadık. Sivas'ta bunun telafisini mutlaka yapacağız. Yarışa tekrar tutunacağız" diye konuştu.

DİĞER
Sosyeteyi şoke eden ölüm! Leyla Çiftkurt Londra'daki evinde ölü bulundu
28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan'ın son haline bakın iğne ipliğe döndü! Sırrını sonunda açıkladı! Bakın nasıl zayıflamış...
Fenerbahçe daha bitirmedi! 2 transfer yolda
Fırtına'da ayağa kalkma vakti! İşte Avcı'nın Antalyaspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu"
Beşiktaş, Amir'de geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte...
Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekilişi canlı izle 2023
Manisa Şehzadeler TOKİ kura çekiliş sonucu ve kazananlar isim listesi
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (1 Şubat 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" Beşiktaş'a sert sözler: "Vasatın üzerine çıkan oyuncu yoktu" 07:42
F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor F.Bahçe'ye 19'luk sol açık! Genç avı devam ediyor 01:35
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:27
Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde Union Berlin Almanya Kupası'nda çeyrek finalde 01:26
Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un Seferovic gidince teklif yapıldı! Son karar Buruk'un 01:22
Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! Manisa FK'da Yalçın Koşukavak dönemi! 01:14
Daha Eski
Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! Vakıfbank deplasmanda Kızılyıldız'a acımadı! 01:12
Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi Galatasaray evinde AEK'ya direnemedi 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 01:12
Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! Newcastle United İngiltere Lig Kupasında finalde! 01:12
Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! Inter İtalya Kupası'nda yarı finalde! 00:56