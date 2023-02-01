Kara Kartal 'Gümrük'te takıldı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında altın değerinde iki puan kaybetti. Ligde oynadığı son 5 maçta 5 galibiyetle 15 puan toplayan ve sıralamada 4. sıraya kadar yükselen siyahbeyazlılar, galibiyet serisini 6 maça çıkarmak için çıktığı karşılaşmada Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlılar 25'inci dakikadaki şutu üst direkten geri dönen Cenk Tosun'un 33'teki golüyle öne geçti. Soldan Masuaku'nun ortasında savunmadan dönen topu takip eden Tosun Paşa topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla kapanırken, ikinci devreye hızlı giren taraf ise ev sahibi Karagümrük oldu. Karagümrük, 49'uncu dakikada Borini'nin pasında Ozdoev'in golüyle skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımın karşılıklı atakları da sonuç getirmeyince taraflar 1'er puana razı oldu. Beşiktaş bu beraberlikle 39 puanla 4. sırada kalırken, Karagümrük de puanını 23'e çıkardı.



TOSUN PAŞA KURTARAMADI

Beşiktaş'ın 'Tosun Paşa'sı gollerine devam ediyor. Şenol Güneş'in gelmesiyle rakip fileleri havalandırmaya devam eden Cenk Tosun, Karagümrük'e de bir gol attı ama takımına üç puanı getiremedi. Geçen hafta Vodafone Park'taki gol sayısını 25'e çıkartarak rekor kıran Cenk, maç sonunda kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, son Alanya maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Jackson Muleka'yı yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Güneş, bu isimlerin yerine cezalarını tamamlayan Rosier ile Nathan Redmond'a görev verdi.



PENALTI DİYE GİTTİ OFSAYT ÇIKTI

Maçın 24. dakikasında ev sahibi Karagümrük penaltı bekledi. Borini, ceza sahası içinde yerde kaldı ve Karagümrük cephesi hakeme penaltı itirazında bulundu. Hakem Ali Şansalan, önce korneri gösterdi, yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin pozisyonu izlemek için monitöre gitti. İncelemenin ardından pozisyon öncesinde ofsayt tespit edildi. Karagümrük, Cenk'in attığı gol öncesinde de Welinton'un topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulundu.



İLK İSABETLİ ŞUT GOL

Beşiktaş kalesine gelen ilk top golle sonuçlandı. Karagümrük, golün olduğu dakikaya kadar Mert Günok'un koruduğu kaleye 5 şut gönderdi ancak isabet sağlayamadı. 49'da Magomed Ozdoev'in vuruşunda Karagümrük ilk isabeti yakalarken golü de bulmuş oldu. Gümrük'te Ozdoev bu sezonki üçüncü golünü atarken son dönemin parlayan yıldızı Borini bir asist daha yaptı. İtalyan yıldızın 12 golü ve 7 asisti var.