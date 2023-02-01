Defansta Saiss sürprizi

Beşiktaş'ta Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın transfer gündemine gelen Romain Saiss, Karagümrük maçının ilk 11'ine yazılmadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, transfer nedeniyle kafası karışık olan 32 yaşındaki Faslı stoperi yedekler arasına yazdı. Romain Saiss ile ilgili soru üzerine, Beşiktaş'ın deneyimli hocası "Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz" dedi. Güneş, devre arasında tecrübeli oyuncuyu Redmond'un yerine sahaya sürüp ön liberoda görevlendirdi.