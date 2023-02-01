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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 15:26 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 15:26
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idmana, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, perşembe günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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