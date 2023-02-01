Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması yaparak başladıkları idmana, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına, perşembe günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.