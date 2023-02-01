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Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah beyazlıların Konyaspor'dan transferde anlaşmaya vardığı Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 19:22
Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic İstanbul'a geldi!

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda kadrosuna yeni bir orta saha transferi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, gösterdiği performansla, İstanbul devlerini peşine takan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı.

.25 yaşındaki futbolcu için Konyaspor'la görüşen ve ilk olarak 2.5 milyon euro öneren yönetim, son teklifinde rakamı, 1 milyon euro'su bonus olmak üzere 4 milyon euro'ya çıkardı.

Galatasaray, Başakşehir ve İngiliz ekibi Burnley'in de ilgilendiği oyuncu için Konyaspor'u ikna eden siyah beyazlı yönetim, 3.2 milyon euro ücrette yeşil beyazlı kulüple anlaşma sağladı.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELDİ

Boşnak yıldız, Beşiktaş'a resmi imzayı atmak için 16.45'te uçağa bindi.

Uçağa binmeden önce açıklamalarda bulunan Hadziahmetovic, "7 yıl gerçekten çok uzun bir süre. Burada olmaktan çok keyif aldım. Konya'yı çok seviyorum. Onlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım. Birçok yerden teklif vardı ancak Beşiktaş daha ısrarlıydı" dedi.

Amir, 18.10 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.

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