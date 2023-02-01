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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile el sıkıştı. Transferinde mutlu sona ulaşılan orta sahanın resmen açıklanması bekleniyor. Kartal, Konyaspor’a bonuslarla 4 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için kulübüyle anlaşma sağlayan Beşiktaş, artık transferi resmen duyurmak geri sayıma geçti.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

Siyah- beyazlıların, birçok takımın takibinde olan 25 yaşındaki orta sahayı bugün açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

3 milyon euro bonservis ödenecek Boşnak orta sahada ayrıca 1 milyon euro'luk bonus maddesi bulunuyor.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

Konyaspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay da verilecek. 4.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak Amir Hadziahmetovic'in, 1 milyon euro kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

2016'dan bu yana Konyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu, 199 maçta 17 gol ve 16 asistlik performans gösterdi.

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