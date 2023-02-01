Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'te geri sayıma geçti! Bonuslarla birlikte ödenecek rakam...

Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için kulübüyle anlaşma sağlayan Beşiktaş, artık transferi resmen duyurmak geri sayıma geçti.
Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için kulübüyle anlaşma sağlayan Beşiktaş, artık transferi resmen duyurmak geri sayıma geçti.
Siyah- beyazlıların, birçok takımın takibinde olan 25 yaşındaki orta sahayı bugün açıklaması bekleniyor.
3 milyon euro bonservis ödenecek Boşnak orta sahada ayrıca 1 milyon euro'luk bonus maddesi bulunuyor.
Konyaspor'a sonraki satıştan yüzde 20 pay da verilecek. 4.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak Amir Hadziahmetovic'in, 1 milyon euro kazanması bekleniyor.
2016'dan bu yana Konyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu, 199 maçta 17 gol ve 16 asistlik performans gösterdi.