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TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında Beşiktaş'tan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorluk çekti. Genç oyuncu, Torino'dan başka bir İtalyan ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 15:31
TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Emirhan İlkhan, sezon başında Torino'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

İtalyan ekibi, genç oyuncuyu sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşığında kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

18 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı.

TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

Torino, bu sezon sadece 4 maçta 87 dakika süre alan Emirhan'ı kiralamak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

A Spor'un haberine göre; Torino, Emirhan İlkhan'ın kiralık transferi için Sampdoria ile görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

Genç futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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