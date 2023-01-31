TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'ın yeni adresi netleşiyor! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Emirhan İlkhan, sezon başında Torino'ya transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Emirhan İlkhan, sezon başında Torino'ya transfer olmuştu.
İtalyan ekibi, genç oyuncuyu sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanarak 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşığında kadrosuna katmıştı.
18 yaşındaki futbolcu, sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı.
Torino, bu sezon sadece 4 maçta 87 dakika süre alan Emirhan'ı kiralamak için harekete geçti.
A Spor'un haberine göre; Torino, Emirhan İlkhan'ın kiralık transferi için Sampdoria ile görüşmelere başladı.
Genç futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.