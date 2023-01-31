Seriye devam! İşte Şenol Güneş'in Karagümrük maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligdeki son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Tedavisi süren Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef ve Alanya maçında sakatlanan Salih Uçan forma giyemeyecek.

ROSIER SAISS VE REDMOND DÖNÜYOR

Siyah-beyazlı takımda Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23'üncü haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu Kartal kazandı, 2'sinden Karagümrük galip ayrıldı, 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Shukurov, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur, Gedson, Redmond, Dele, Cenk, Aboubakar.