Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Beşikta'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde galibiyet serisine devam etmek istiyor. Beşiktaş, oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, Fatih Karagümrük karşısında da bu gidişata devam etmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarıda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:34
Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor (D) ve Kayserispor'un (D) ardından Alanyaspor'u yenerek, Süper Lig'de 5'te 5 yapan Beşiktaş 31 Ocak Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Zirve yarışına tutunmayı başaran Kartal zorlu randevudan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada rakibe verilen gollük pozisyonların altını çizerken, takım savunması anlamında henüz istediği seviyede olmadıklarını aktarmıştı.

Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Karagümrük'ün ofansif gücünün Güneş'i düşündürdüğü ifade edildi. Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük, Süper Lig'de attığı 40 golle, Fenerbahçe (51) ve Galatasaray'ın (42) ardından en golcü 3. takım durumunda bulunuyor.

Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Diagne ve Borini gibi deneyimli gol silahlarına sahip olan kırmızı-siyahlı takım aynı zamanda Süper Lig'in girdiği gol pozisyonlarını en fazla skorla sonuçlandıran ekipleri arasında yer alıyor.

Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş'in kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda savunma ve orta saha oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Alanyaspor maçındaki pozisyon ve bireysel hatalarının tekrar edilmemesini isteyen deneyimli teknik adamın, "Takım savunması anlamında ciddi yol aldık ama hala eksiklerimiz var. Rakibe ne kadar az şans verirsek, onları ne kadar az maça ortak edersek kazanma şansımız o kadar yüksek olur. Hem savunmada hem de orta sahada bu bilinçle oynamalıyız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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