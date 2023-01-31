Şenol Güneş'ten Karagümrük Beşiktaş maçı öncesi uyarı! "Rakibi ortak etmeyin"

Milliyet'in haberine göre, Şenol Güneş'in kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda savunma ve orta saha oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Alanyaspor maçındaki pozisyon ve bireysel hatalarının tekrar edilmemesini isteyen deneyimli teknik adamın, "Takım savunması anlamında ciddi yol aldık ama hala eksiklerimiz var. Rakibe ne kadar az şans verirsek, onları ne kadar az maça ortak edersek kazanma şansımız o kadar yüksek olur. Hem savunmada hem de orta sahada bu bilinçle oynamalıyız" ifadelerini kullandığı belirtildi.