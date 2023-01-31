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Saiss’e Ada takibi

İngilizler, Nottingham Forestin Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss ile ilgilendiği iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Saiss’e Ada takibi

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'e, İngiltere'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Nottingham Forest'ın, Faslı savunma oyuncusu ile ilgilendiği aktarıldı. Premier Lig ekibinin ara transfer döneminde şu ana kadar 3 transfer yaptığı ve 4. hedefinin Saiss olduğu ifade edildi. Nottingham'ın, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için bilgi aldığı kaydedildi. Saiss'ın, İngiltere tecrübesinin olduğu ve Wolves'te 6 yılda 206 maça çıktığı hatırlatıldı. Beşiktaş'ın ise takıma sezon başında katılan deneyimli oyuncuyu bırakmaya istekli olmadığı öne sürüldü.

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