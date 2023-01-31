Karagümrük Beşiktaş maçı sonrası Tayfur Bingöl: İkinci yarı skoru koruyamadık

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

1-1 biten maçı değerlendiren Tayfur, "Maça güzel başladık. Golü bulduk. İkinci yarı skoru koruyamadık. Berabere bitti. 1 puanın, şampiyonluk yolunda umarım avantajını görürüz. İkinci yarıda pozisyon bulamadık. Artık Sivas maçına bakacağız. Umarım kazanırız." dedi.

Rakibin kompakt oynadığını söyleyen Tayfur, "Karagümrük, biraz daha kompakt oynadı. Orayı çözemedik. Bir de gol yiyince 1-1 bitti. Sonuca etki edemedik. Bir dahaki hafta umarım telafi ederim." ifadelerini kullandı.