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Karagümrük Beşiktaş maçı sonrası Tayfur Bingöl: İkinci yarı skoru koruyamadık

Son dakika spor haberi: Beşiktaş deplasmanda kozlarını paylaştığı Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Tayfur Bingöl, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İkinci yarı skoru koruyamadıklarını belirten başarılı oyuncu, 23. haftada oynanacak Sivasspor maçına odaklanacaklarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 23:04
Karagümrük Beşiktaş maçı sonrası Tayfur Bingöl: İkinci yarı skoru koruyamadık

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

1-1 biten maçı değerlendiren Tayfur, "Maça güzel başladık. Golü bulduk. İkinci yarı skoru koruyamadık. Berabere bitti. 1 puanın, şampiyonluk yolunda umarım avantajını görürüz. İkinci yarıda pozisyon bulamadık. Artık Sivas maçına bakacağız. Umarım kazanırız." dedi.

Rakibin kompakt oynadığını söyleyen Tayfur, "Karagümrük, biraz daha kompakt oynadı. Orayı çözemedik. Bir de gol yiyince 1-1 bitti. Sonuca etki edemedik. Bir dahaki hafta umarım telafi ederim." ifadelerini kullandı.

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