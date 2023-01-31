Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş'ten Amir Hadziahmetovic sözleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, transfer gündemlerinde yer alan Amir Hadziahmetovic ile ilgili konuştu.



İşte o sözler...



Şenol Güneş: Kazanmak istediğimiz bir maçtı, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Rakip hızlı hücumu yapan bir ekip. Etkili oynamamız gerekiyordu.

3 günde bir maç oynanan döneme girdik, rakibimizin dinlenmesi onlar için avantaj oldu.

Yediğimiz gole tepkimizin olması gerekiyordu ama herhalde yorgunluktan dolayı buna karşılık veremedik. Golden sonra rahat olacak maçın sonunu getiremedik.

Etkili oynayamadık, oyun anlayışımızı %100 yerine getirdiğimiz söylenemez.

Fatih Karagümrük'ün BAY geçmesi onların avantajı oldu.

Rakibimiz topları kapıp, hızlı hücumla ileriye çıkan bir ekip, yorgunluğumuzu kullandılar.

Amir konusunda şu an konuşmak doğru değil henüz takıma katılana bir isim değil.