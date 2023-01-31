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Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti. Karagümrük'ün golü Ozdoev'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 22:02
Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti. Karagümrük'ün golü Ozdoev'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39, Karagümrük ise 23 yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ BİTTİ!
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı. Karagümrük deplasmanından beraberlikle dönen Kartal'ın serisi sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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