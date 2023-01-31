Karagümrük 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Karagümrük'e konuk oldu. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti. Karagümrük'ün golü Ozdoev'den geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39, Karagümrük ise 23 yaptı.



BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ BİTTİ!

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş ligde 5 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı. Karagümrük deplasmanından beraberlikle dönen Kartal'ın serisi sona erdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.