Gedson’a Monaco kancası

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla ssürüyor. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla takdir toplayan Gedson Fernandes için sürpriz bir takım devreye girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Monaco talip oldu. Monaco'nun, Gedson'u sezon sonu için düşündüğü ve haziran ayında Beşiktaş'a resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Gedson Fernandes'in, siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Portekizli orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmaya çıktı ve 5 asistle oynadı. Beşiktaş, Gedson için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.