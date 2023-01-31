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Gedson’a Monaco kancası

Fransız ekibi, Beşiktaş’ın 24 yaşındaki orta sahası için teklif hazırlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Gedson’a Monaco kancası

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla ssürüyor. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla takdir toplayan Gedson Fernandes için sürpriz bir takım devreye girdi. 24 yaşındaki yıldız futbolcuya Fransa Ligi takımlarından Monaco talip oldu. Monaco'nun, Gedson'u sezon sonu için düşündüğü ve haziran ayında Beşiktaş'a resmi teklif yapacağı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Gedson Fernandes'in, siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Portekizli orta saha bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmaya çıktı ve 5 asistle oynadı. Beşiktaş, Gedson için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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