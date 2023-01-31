Haberler Beşiktaş Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 12:30
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Günün diğer maçı Alanyaspor-Sivasspor maçının VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.
DİĞER
Karagümrük-Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig Karagümrük-Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın kız kardeşi Esila ortaya çıktı! Sır gibi saklıyorlardı annesiyle pozu şaşkına çevirdi: "Benzemiyorlar"
Serdar Dursun KV Mechelen'i reddetti! Yeni hedef Michy Batshuayi
Milan istedi F.Bahçe aldı! İşte transferin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Cezayirli yıldız!
Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
2023 yarıyıl sömestr tatili ne zaman bitecek?
İstanbul barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (31 Ocak 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken... Yeni takımı belli oldu! Kasımpaşa derken... 12:50
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 12:39
Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Karagümrük-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:30
Kartal'a Cezayirli yıldız! Kartal'a Cezayirli yıldız! 12:14
Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Ümraniye maçı 11'i 12:11
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Şenol Güneş'in kardeşi hastaneye kaldırıldı! Şenol Güneş'in kardeşi hastaneye kaldırıldı! 11:47
Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Galatasaray - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 11:41
F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Görüşme gerçekleşti F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı! Görüşme gerçekleşti 11:35
A. Efes Zalgiris'i konuk edecek! A. Efes Zalgiris'i konuk edecek! 11:30
Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda Galatasaray ile Ümraniyespor 2. randevuda 11:11
NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü NBA'de Doncic sakatlıktan 53 sayıyla döndü 11:08