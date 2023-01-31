Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Beşiktaş, saat 20.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını, Mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a, AVAR'da Koray Gençerler ve Kemal Yılmaz eşlik edecek.
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