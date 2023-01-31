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FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında heyecan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 19:01
FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Colley, Ozdoev, Kazım, Borini, Bertolacci.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

6 GALİBİYET ŞAMPİYONLUK GETİRMİŞTİ
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı. Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.

SİYAH BEYAZLILARDA İKİ EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

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