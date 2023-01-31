Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karagümrük maçı öncesi konuştu! Romain Saiss...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karagümrük maçı öncesi konuştu! Romain Saiss...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 19:28 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 19:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karagümrük maçı öncesi konuştu! Romain Saiss...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneşin açıklamaları:

Rakibimiz Karagümrük, iyi ve tehlikeli bir takım. Usta oyuncuları var, oyuna göre iyi pozisyon alıyor. Önde de becerili oyuncuları var, çok gol attılar ama çokta gol yediler. Mutlaka kazanmak istiyoruz. 3 puan bizim için önemli. Rakibe göre de oynamak istiyoruz.

Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Osayi transferinde flaş gelişme! Önce açıkladı sonra sildi...
Gaziantep'i ayağa kaldıran olay! 6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu
Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..."
Icardi müjdesi geldi! G.Saray o tarihte...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI
Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu!
TÜİK 2023 Ocak enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
e-Devlet MTV borcu sorgulama ve ödeme ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık 20:10
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI 19:49
Şenol Güneş'ten Saiss sözleri! Şenol Güneş'ten Saiss sözleri! 19:27
Şenol Güneş'ten flaş Romain Saiss kararı! Şenol Güneş'ten flaş Romain Saiss kararı! 19:14
Sivasspor deplasmanda rahat kazandı! Sivasspor deplasmanda rahat kazandı! 18:27
Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 18:20
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi G.Saray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 18:09
Göztepe Aliou Traore'yi kadrosuna kattı Göztepe Aliou Traore'yi kadrosuna kattı 17:50
Eden Karzev Başakşehir'de! Eden Karzev Başakşehir'de! 17:47
Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..." Valencia'dan Barcelona açıklaması! "Teklif gelirse..." 17:43
Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü! 17:00
Aslan Seferovic'in alternatifini buldu! Aslan Seferovic'in alternatifini buldu! 16:56