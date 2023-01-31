Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Karagümrük maçı öncesi konuştu! Romain Saiss...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneşin açıklamaları:

Rakibimiz Karagümrük, iyi ve tehlikeli bir takım. Usta oyuncuları var, oyuna göre iyi pozisyon alıyor. Önde de becerili oyuncuları var, çok gol attılar ama çokta gol yediler. Mutlaka kazanmak istiyoruz. 3 puan bizim için önemli. Rakibe göre de oynamak istiyoruz.



Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim