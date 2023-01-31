Haberler Beşiktaş Amir Beşiktaş’ta

Amir Beşiktaş’ta

Kartal, Konyaspor’un Bosnalı yıldızını transfer etti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahayla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Konya’ya bonservis bedeli olarak 3+1 milyon euro ödenecek. İmzalar iki gün içinde atılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Amir Beşiktaş’ta

Beşiktaş ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı. Boşnak yıldız için Konyaspor ile yapılan pazarlıklar dün gece itibariyle tamamlandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bizzat ilgilendiği transfer görüşmesinde Konyaspor ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Protokolde 1 milyon euro'luk da bonus maddesi var.

FEDAKARLIK YAPIP GELDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle takımda görmek istediği Amir Hadziahmetovic'in iki gün içerisinde sağlık kontrolünden geçip 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini bilen ve Konyaspor yönetimiyle bizzat görüşen Amir Hadziahmetovic'in yeşil-beyazlı kulüpteki alacaklarının büyük kısmını bıraktığı öğrenildi. Beşiktaş için büyük fedakarlık yapan Amir'in, Sivas maçında oynayacağı öğrenildi.

2016 yılında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 19 yaşındayken Konyaspor'a transfer olan Amir Hadziahmetovic, tam 7 sezondur Türkiye'de oynuyor. Kariyerinde bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa var.

GÜNEŞ DİREKT ONU İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transfer dönemi başlamadan önce "6-8 numara pozisyonlarında oynayan bir isim düşünüyoruz" diyerek Konyaspor'un başarılı yıldızı Amir Hadziahmetovic'i işaret etmişti. Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki orta saha, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 21 kez görev yaptı. Konyaspor'da 199 resmi maça çıkan Amir, 17 gol atıp 16 asist yaptı. Bu sezon da 18 maçta forma giyip 3 kez fileleri havalandırdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan herkesi gölgede bırakacak transfer! Dünya devi onun için tarihi bonservis ödemişti...
Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu ile ilgili sürpriz iddia! Türkan Şoray...
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı!
Aslan 6 numara avında! Orta sahaya gençlik aşısı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Seriye devam! İşte Güneş'in Karagümrük maçı 11'i
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
Balıkesir Sındırgı Susurluk TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devran, Adana’da Devran, Adana’da 01:27
Amir Beşiktaş’ta Amir Beşiktaş’ta 01:25
Villarreal'e sahasında şok! Villarreal'e sahasında şok! 01:05
Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı 01:05
Villarreal'e sahasında şok! Villarreal'e sahasında şok! 01:05
Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı 01:05
Daha Eski
West Ham turladı! West Ham turladı! 01:04
West Ham turladı! West Ham turladı! 01:04
Patrick van Aanholt PSV'de! Patrick van Aanholt PSV'de! 00:56
Takımdan ayrılacak mı? Flaş transfer sözleri Takımdan ayrılacak mı? Flaş transfer sözleri 00:56
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı! 00:56
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:55