Amir Beşiktaş’ta

Beşiktaş ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Siyah-beyazlılar, Konyaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu sona ulaştı. Boşnak yıldız için Konyaspor ile yapılan pazarlıklar dün gece itibariyle tamamlandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bizzat ilgilendiği transfer görüşmesinde Konyaspor ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Protokolde 1 milyon euro'luk da bonus maddesi var.

FEDAKARLIK YAPIP GELDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle takımda görmek istediği Amir Hadziahmetovic'in iki gün içerisinde sağlık kontrolünden geçip 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini bilen ve Konyaspor yönetimiyle bizzat görüşen Amir Hadziahmetovic'in yeşil-beyazlı kulüpteki alacaklarının büyük kısmını bıraktığı öğrenildi. Beşiktaş için büyük fedakarlık yapan Amir'in, Sivas maçında oynayacağı öğrenildi.

2016 yılında Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 19 yaşındayken Konyaspor'a transfer olan Amir Hadziahmetovic, tam 7 sezondur Türkiye'de oynuyor. Kariyerinde bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa var.

GÜNEŞ DİREKT ONU İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ara transfer dönemi başlamadan önce "6-8 numara pozisyonlarında oynayan bir isim düşünüyoruz" diyerek Konyaspor'un başarılı yıldızı Amir Hadziahmetovic'i işaret etmişti. Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki orta saha, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 21 kez görev yaptı. Konyaspor'da 199 resmi maça çıkan Amir, 17 gol atıp 16 asist yaptı. Bu sezon da 18 maçta forma giyip 3 kez fileleri havalandırdı.