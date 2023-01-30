TRANSFER HABERİ: Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'ta!

Beşiktaş orta saha mevkisini flaş bir isimle güçlendirdi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da belli oldu.



Kara-Kartal bu transfer için Hadziahmetovic'in kulübü Konyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede 1 milyon euro başarı bonusu yer alıyor.

Bir sonraki satıştan ise yüzde 20 pay olarak anlaşma yapıldı.



Başarılı oyuncu Beşiktaş ile 4.5 yıllık kontrata imza atacak.