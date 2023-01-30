Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak.
Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak.
Listenin ilk sırasında WBA'dan Okay Yokuşlu yer alıyor.
Ancak bu transferde pürüz çıkması halinde alternatifsiz kalmamak için farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.
Bunlardan biri de Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba.
21 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın 1.5 milyon euro'luk ilk teklifi reddedilmişti. Kartal Fransız ekibinin kapısını bu defa 2 milyon euro'luk öneriyle çaldı. Rakamı daha yukarı çıkarmayı düşünmüyor. Valenciennes'den gelecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.