Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

21 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın 1.5 milyon euro'luk ilk teklifi reddedilmişti. Kartal Fransız ekibinin kapısını bu defa 2 milyon euro'luk öneriyle çaldı. Rakamı daha yukarı çıkarmayı düşünmüyor. Valenciennes'den gelecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.