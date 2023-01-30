Haberler Beşiktaş Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Listenin ilk sırasında WBA'dan Okay Yokuşlu yer alıyor. Ancak bu transferde pürüz çıkması halinde alternatifsiz kalmamak için farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Mohamed Kaba için Fransız kulübü Valenciennes’e yaptığı teklifi güçlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Siyah-beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak.

Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Listenin ilk sırasında WBA'dan Okay Yokuşlu yer alıyor.

Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Ancak bu transferde pürüz çıkması halinde alternatifsiz kalmamak için farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

Bunlardan biri de Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba.

Kartal'dan Kaba için 2. teklif!

21 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın 1.5 milyon euro'luk ilk teklifi reddedilmişti. Kartal Fransız ekibinin kapısını bu defa 2 milyon euro'luk öneriyle çaldı. Rakamı daha yukarı çıkarmayı düşünmüyor. Valenciennes'den gelecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.

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