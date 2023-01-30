Kartal Kayra yuvaya doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ı yakından takip ediyor. Son olarak Antalyaspor deplasmanında 1 asist yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırmayı düşünüyor. Hali hazırda orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar bünyesinden çıkan Kartal Kayra'yı yeniden takıma döndürerek rotasyonu genişletmeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Kartal Kayra Yılmaz'ın oyun tarzını beğendiği ve onu değerlendirmek istediği biliniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ı yakından takip ediyor. Son olarak Antalyaspor deplasmanında 1 asist yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırmayı düşünüyor. Hali hazırda orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar bünyesinden çıkan Kartal Kayra'yı yeniden takıma döndürerek rotasyonu genişletmeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Kartal Kayra Yılmaz'ın oyun tarzını beğendiği ve onu değerlendirmek istediği biliniyor.