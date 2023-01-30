Haberler Beşiktaş Kartal Kayra yuvaya doğru

Kartal Kayra yuvaya doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ı yakından takip ediyor. Son olarak Antalyaspor deplasmanında 1 asist yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırmayı düşünüyor. Hali hazırda orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar bünyesinden çıkan Kartal Kayra'yı yeniden takıma döndürerek rotasyonu genişletmeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Kartal Kayra Yılmaz'ın oyun tarzını beğendiği ve onu değerlendirmek istediği biliniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kartal Kayra yuvaya doğru
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz'ı yakından takip ediyor. Son olarak Antalyaspor deplasmanında 1 asist yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırmayı düşünüyor. Hali hazırda orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar bünyesinden çıkan Kartal Kayra'yı yeniden takıma döndürerek rotasyonu genişletmeyi hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Kartal Kayra Yılmaz'ın oyun tarzını beğendiği ve onu değerlendirmek istediği biliniyor.
DİĞER
Özcan Deniz ve Samar Dadgar geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Ünlü çiftten flaş düğün kararı!
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan orta saha planı! Kiralık gelecek
Kartal'dan Kaba için 2. teklif!
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? - 30 Ocak İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:29