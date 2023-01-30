Devre arası transfer döneminde hiçbir takım forvetini göndermez istemez. Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesi Beşiktaş'ın önünü açtı ve Vincent Aboubakar gibi büyük bir kaliteyi renklerine yeniden bağladı. Kamerunlu yıldızın boşa çıkması sadece Beşiktaş'ın değil birçok Avrupa kulübünü iştahlandırmıştı. Menajeri Pini Zahavi "Aboubakar, İspanya'dan, İngiltere'den de teklifler aldı. Bunlar iyi tekliflerdi ancak Beşiktaş onu isteyince hepsini kenara itti. Çünkü onun kalbi Beşiktaş'a ait. Beşiktaş isteyince başka bir kulüple görüşmedik bile" ifadelerini kullandı.