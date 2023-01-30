Haberler Beşiktaş Kalbi Beşiktaş’a ait

Kalbi Beşiktaş’a ait

Aboubakar’ın menajeri Pini Zahavi: Birçok kulüpten teklif geldi ancak Kartal ilgilenince hepsini kenara attı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kalbi Beşiktaş’a ait
Devre arası transfer döneminde hiçbir takım forvetini göndermez istemez. Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesi Beşiktaş'ın önünü açtı ve Vincent Aboubakar gibi büyük bir kaliteyi renklerine yeniden bağladı. Kamerunlu yıldızın boşa çıkması sadece Beşiktaş'ın değil birçok Avrupa kulübünü iştahlandırmıştı. Menajeri Pini Zahavi "Aboubakar, İspanya'dan, İngiltere'den de teklifler aldı. Bunlar iyi tekliflerdi ancak Beşiktaş onu isteyince hepsini kenara itti. Çünkü onun kalbi Beşiktaş'a ait. Beşiktaş isteyince başka bir kulüple görüşmedik bile" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu tüm Türkiye’nin konuştuğu kararı açıkladı! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası var mı?
Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin aşkı magazin dünyasındaki aşk zincirini akıllara getirdi! Kaan Yıldırım, Hadise, Murat Dalkılıç, Merve Boluğur...
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural...
Beşiktaş'ın transfer inadı! İşte yapılan son teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan orta saha planı! Kiralık gelecek
Kartal'dan Kaba için 2. teklif!
Balıkesir Bigadiç Bandırma Ayvalık TOKİ kura çekiliş sonuçları
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? - 30 Ocak İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:14
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:14
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:13
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Osayi satılırsa... 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:45
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 00:44
3 büyükler genç yıldızın peşinde! 3 büyükler genç yıldızın peşinde! 00:44
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:29