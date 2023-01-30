Joey Veerman’dan ret

Kartal'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden olan Joey Veerman, PSV'den ayrılmayacağını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu "Eindhoven şehrini ve PSV kulübünü seviyorum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerinu kullandı. Beşiktaş da bu sözler üzerine transferini rafa kaldırdı.
Kartal'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden olan Joey Veerman, PSV'den ayrılmayacağını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu "Eindhoven şehrini ve PSV kulübünü seviyorum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerinu kullandı. Beşiktaş da bu sözler üzerine transferini rafa kaldırdı.