Haberler Beşiktaş Joey Veerman’dan ret

Joey Veerman’dan ret

Kartal'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden olan Joey Veerman, PSV'den ayrılmayacağını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu "Eindhoven şehrini ve PSV kulübünü seviyorum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerinu kullandı. Beşiktaş da bu sözler üzerine transferini rafa kaldırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Joey Veerman’dan ret
Kartal'ın orta sahaya düşündüğü isimlerden olan Joey Veerman, PSV'den ayrılmayacağını söyledi. 24 yaşındaki futbolcu "Eindhoven şehrini ve PSV kulübünü seviyorum. Kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerinu kullandı. Beşiktaş da bu sözler üzerine transferini rafa kaldırdı.
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