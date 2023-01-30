Ghezzal heyecanı

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'e kavuşmasına az kaldı... Uzun süredir sakat olan Cezayirli yıldız, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Dünkü çalışmada şut antrenmanına katılması camiayı daha da mutlu etti. Ancak siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş onu hemen riske etmek istemiyor. Bu sebeple hafta arası seansında Karagümrük ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Hafta sonunda Sivasspor'a karşı ise adı maç kadrosuna büyük ihtimalle yazılacak. Deneyimli çalıştırıcı onu önce 15-20 dakika kadar oynatacak. Maç ritmini bulmasını sağlayacak.