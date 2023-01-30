Emirhan İlkhan Cremonese’ye

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'ya gönderdiği Emirhan burada aradığını bulamadı. Torino temsilcisi, 18 yaşındaki oyuncuyu Cremonese'ye gönderiyor. Genç futbolcuyu Beşiktaş da kiralık olarak geri istiyordu ancak oynama garantisi vermediği için rotası Cremonese olacak. Serie A'da 4 maçta 89 dakika şans buldu. Golü ve asiti yok.
Beşiktaş'ın sezon başında Torino'ya gönderdiği Emirhan burada aradığını bulamadı. Torino temsilcisi, 18 yaşındaki oyuncuyu Cremonese'ye gönderiyor. Genç futbolcuyu Beşiktaş da kiralık olarak geri istiyordu ancak oynama garantisi vermediği için rotası Cremonese olacak. Serie A'da 4 maçta 89 dakika şans buldu. Golü ve asiti yok.