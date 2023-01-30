Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı alarmı! Cenk Tosun ve 2 futbolcu...

LİGDE 14. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.