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Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların tecrübeli savunmacısı Romain Saiss'e talip çıktı. İngilizler, aktardığı haberde Romain Saiss'e resmi teklifin kısa süre içinde yapılacağı bilgisine yer verildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:18
Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

NOTTINGHAM'IN HEDEFİ FELIPE VE SAISS
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest, Atletico Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Felipe'yi transfer gündemine aldı.

Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

Premier Lig ekibinin hocası Steve Cooper'ın, Brezilyalı stoperin yanı sıra Beşiktaş'tan Romain Saiss'e de ilgi gösterdiği belirtildi.

Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

SON KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN
Felipe'ye Wolverhampton Wanderers'ın da talip olması nedeniyle bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini göz önüne alan Nottingham Forest yönetiminin, Saiss'in durumunu hakkında da bilgi toplamaya başladığı öğrenildi.

Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

Transfer teklifinin resmileşmesi halinde 32 yaşındaki futbolcu hakkında son kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş verecek.

Beşiktaşlı Romain Saiss'e transfer teklifi geliyor! İngilizler peşinde düştü

15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'a geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.

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