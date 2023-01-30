Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stopere takviye konusunu teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle askıya aldı. İşte nedeni... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Devre arası transfer döneminde sağ stoper için uzun süredir birçok oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un başarılı performansı nedeniyle frene basıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Sabah'ta yer alan habere göre Şenol Güneş, performansından memnun olduğu oyuncusunun alternatifinin de bulunması üzerine acele edilmemesini istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onayıyla stoper transferini sezon sonuna bırakabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Kariyerine Karabükspor altyapısında başlayan Tayyip Talha Sanuç, sezon başında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

1.88 cm boyundaki ve 23 yaşındaki genç defans oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla 19 maça çıktı ve 3 gole imzasını attı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'ı seçti! İmza an meselesi, bonservisi...
Özcan Deniz ile Samar Dadgar apar topar evlenmişti meğer hamileymiş! Sırlar açığa çıktı eski eş Feyza Aktan'a olay gönderme: "Benim gibi bir eşek..."
Brezilya basını yazdı! Jesus için baskı yapıyorlar
Van Aanholt sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a Brezilyalı orta saha!
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı! Cenk ve 2 futbolcu...
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Ocak)
Aydın Merkez TOKİ kura çekilişi canlı izle
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi... Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi... 10:18
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı! Cenk ve 2 futbolcu... Beşiktaş'ta sarı kart alarmı! Cenk ve 2 futbolcu... 10:16
Van Aanholt sürpriz talip! Van Aanholt sürpriz talip! 09:58
Cedi Osman'ın kariyer gecesi! Rekor... Cedi Osman'ın kariyer gecesi! Rekor... 09:52
Brezilya basını yazdı! Jesus için baskı yapıyorlar Brezilya basını yazdı! Jesus için baskı yapıyorlar 09:44
Transfer detayları ortaya çıktı! Beşiktaş... Transfer detayları ortaya çıktı! Beşiktaş... 09:44
Daha Eski
Udinese - Hellas Verona hangi kanalda? Udinese - Hellas Verona hangi kanalda? 09:28
Samsunspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? 09:22
Villarreal - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Villarreal - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 09:14
"Yanına sözleşmeyle giderim" "Yanına sözleşmeyle giderim" 09:09
Üründül'den F.Bahçe değerlendirmesi! "Arda şunu gösterdi..." Üründül'den F.Bahçe değerlendirmesi! "Arda şunu gösterdi..." 08:56
Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..." Çakar'dan flaş sözler! "Kural hatası..." 08:55