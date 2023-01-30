BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Stoper transferi sezon sonuna kaldı! Sebebi...

Devre arası transfer döneminde sağ stoper için uzun süredir birçok oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un başarılı performansı nedeniyle frene basıldı.
Devre arası transfer döneminde sağ stoper için uzun süredir birçok oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un başarılı performansı nedeniyle frene basıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Şenol Güneş, performansından memnun olduğu oyuncusunun alternatifinin de bulunması üzerine acele edilmemesini istedi.
Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onayıyla stoper transferini sezon sonuna bırakabileceği kaydedildi.
Kariyerine Karabükspor altyapısında başlayan Tayyip Talha Sanuç, sezon başında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
1.88 cm boyundaki ve 23 yaşındaki genç defans oyuncusu bu sezon siyah-beyazlı formayla 19 maça çıktı ve 3 gole imzasını attı.