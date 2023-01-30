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Beşiktaş Fatih Karagümrük'e hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 19:37
Beşiktaş Fatih Karagümrük'e hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve istasyon koşularıyla başlayan idman, 5'e 2'nin ardından oynanan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında, yarın saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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