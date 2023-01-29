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Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Beşiktaşlı Rosier'in cezası 1 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'e verdiği 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. Kuruldan yapılan açıklamaya göre PFDK'nin verdiği karara yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, siyah-beyazlı futbolcunun cezasının 1 resmi müsabakadan men ve 9 bin 750 lira para cezası şeklinde düzeltildiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:17
Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Beşiktaşlı Rosier'in cezası 1 maça indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'in 2 maç cezasını 1 maça indirdi.

Kurulun açıklaması şöyle;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Valentin Andre Henri Rosier ile ilgili PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/592 - K.2022-2023/756 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 29.01.2023 Pazar günü saat 18:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Av. Engin Baltacı ve Kulüp vekili Av. Enes Şimşek'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin futbolcusu Valentin Andre Henri Rosier rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. ve 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmış ise de; futbolcunun bu eylemi rakip takım futbolcusunun yüzüne dirsek atmasının hemen sonrasında bu hareketin kendisine verdiği tahrik altında işlediği anlaşıldığından itirazın bu yönden kabulü ile; PFDK tarafından belirlenen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olan temel ceza üzerinden FDT'nin haksız tahrik başlıklı 12.maddesi uyarınca tahrikin derecesine göre takdiren ½ oranında indirilerek cezanın 2 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde belirlenmesine ayrıca anılan sporcu hakkında kazanılmış hak da gözetilerek FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiri indirim uygulanarak takdiren ½ oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 9.750,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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