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Güneşli günler

Siyah-beyazlılar son 5 maçta 15 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakaladı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 maçta 17 gol atan ve 7 gol yiyen siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Güneşli günler

Ligdeki son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. Deneyimli teknik adamın 4 sezon (2015- 2019) görev yaptığı ilk döneminde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, son maçlarda oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir grafik çiziyor. Bu sezon Güneş yönetiminde ligde çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine 19 puan yazdırdı.

İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminde iç sahada oynadığı lig maçlarından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Dolmabahçe'de çıktığı Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında rakiplerini mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi başardı. Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde ligde oynadığı 8 maçta 17 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Bu karşılaşmalarının tümünde ağları havalandıran siyah-beyazlılar, 3'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

VALERİEN İSMAEL'İ KATLADI

Şenol Güneş, bu sezon lig maçları dikkate alındığında puan bakımından selefi Valerien Ismael'i yakaladı. Siyah-beyazlılar, 2022- 2023'te Ismael yönetiminde çıktığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı. Güneş yönetiminde ise oynadığı 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 19 puan yazdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, selefi Ismael'in 11 karşılaşmada topladığı puana 8. maçında ulaşmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ KEZ SERİ YAKALADI

Siyah-beyazlılar Şenol Güneş'in görev yaptığı dönemde ligde iki kez 5, bir defada 6 maçlık galibiyet serisi elde etti. Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2015-16'da üst üste 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in takımın başında yer aldığı 2018-19'da da 6 müsabakayı galip tamamlamıştı.

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