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Gözlerin pasını sildiler

Beşiktaş’ın iki skorer ismi Cenk Tosun ile Aboubakar, Alanya maçında golleri ve performanslarıyla ayakta alkışlandı. Tosun Paşa, adını Beşiktaş’ın tarihine yazdırırken; Abou ise 42 bin siyah-beyazlı taraftarlara futbol ziyafeti sundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Gözlerin pasını sildiler

Beşiktaş, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0'la geçerken, hem attığı goller hem de oynanan futbolla gözlerin pasını sildi. Gecenin parlayan yıldızı iki gol atan Cenk Tosun oldu. Sahaya kaptan olarak çıkan yıldız futbolcu hem golleri hem hem istekli futboluyla taraftarlardan tam not almayı başardı. Alanya attığı gollerle takımına üç puan getiren Cenk Tosun aynı zamanda tarihe de geçti. Tecrübeli forvet bu gollerle Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu. Vodafone Park'ta 24. golünü atan Cenk Tosun'u 23 golle Larin takip ediyor.

ALKIŞLAR ABOU'YA

Gecenin bir diğer yıldızı da Vincent Aboubakar'dı... 1.5 yıl aradan sonra tekrar Beşiktaş'a dönen Aboubakar'lı kadroyu ve yükselişte olan takımlarını hem seyretmek hem de destek vermek için tribünleri dolduran taraftarlar, siyah beyazlıların coşkulu futboluna maç sonuna kadar eşlik etti. Kamerunlu golcü taraftarları harika bir aşırtma golüyle selamlasa da, pozisyonun başlangıcına ofsayt çalınması nedeniyle sevinci yarıda kaldı. Ancak Kamerunlu yıldız ortaya koyduğu performansla, önümüzdeki maçlarda takımın en önemli gol silahlarından biri olacağını da kanıtladı.

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