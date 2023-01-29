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Dele Alli’ye Ada desteği

Son dönemin en çok eleştirilen ismi olan Dele Alli Alanya maçı performansıyla Ada’da manşete çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Dele Alli’ye Ada desteği

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0'la geçerken siyahbeyazlılarda performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Dele Alli oldu. İngiliz yıldız karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyarken, Beşiktaş'ın 3. golünü de atan isim oldu. 26 yaşındaki Alanyaspor karşılaşmasındaki performansı ülkesi İngiltere'de de yer aldı. İngiliz basınında Alli'nin, başarılı bir performans ortaya koyduğu yazıldı. Yıldız orta saha oyuncusunun karşılaşmada yüzde 80 pas isabetiyle oynadığı kaydedildi. Alli'nin ayrıca çıktığı 4 hava topundan 3'ünde başarılı olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca İngiliz futbolcunun kapasitesini bir kademe yükselttiğinde bile Beşiktaş'ın futbolunu çok farklı noktalara götüreceğini düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla olduğu ifade edildi.

KULAKLARINI TIKADI

Yıldız futbolcu Dele Alli'nin, Alanyaspor maçındaki gol sevinci dikkat çekti. Ada basınında, Dele Alli'nin kulaklarını tıkayıp sevinç yaşadığı hatırlatıldı ve İngiliz yıldızın son dönemde kendisine olan eleştirilere bu şekilde bir cevap verdiği ifade edildi.

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