Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Maç başlıyor, Alanya kendi ceza sahasında top çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaşlı oyuncular da çok doğru olarak topyekun pres yapıyorlar. Bu presi yapmak hem doğru hem kolay. Hani bir laf vardır ya yılanı başından ezeceksin diye, daha Alanyasporlu oyuncular 2 top yapmadan siyah-beyazlılar bu topların hepsini kaptılar. Yani Beşiktaş'ın topu kapıp orta sahadan oyun kurup, hazırlık pasları yapıp defansın arasında açık bulmasına hiç gerek kalmadı. Siyah-beyazlılar topu aldılar, bir iki topta Alanya kalecisi ile direkt karşı karşıya kaldılar. Beşiktaş, 4-5 hücum gücü olan futbolcu ile oynadı. Bunlar fazla defansif oyuncular değiller ama bu Alanya'ya karşı defansif oyuncuya gerek yok. Baskı yap, topu al, golleri at. Alanya takımı tabiri caizse helva gibi takım. İçine limon sık, fıstık koy, fırına ver, sonra da kızarmış ekmekle bol bol ye… Hakemlik bir şey olmadı. Bir pozisyonda penaltı verdi. Sonra VAR'a gitti ve neticede doğru kararı verdi. Yani penaltıyı iptal etti. Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı amaaaa… Bu Alanyaspor takımına bu kadar pozisyon verirsen yarın daha dişli bir takımla karşılaştığında durumun ne olur. Siyah-beyazlıların bunu sorgulaması gerekir.