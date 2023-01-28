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Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şenol Güneş'in gelişiyle yükselişe geçen Beşiktaş, ligin 21. haftasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 07:42
Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - AŞK OLSUN ŞENOL HOCA!

Beşiktaş, Alanyaspor engelini rahat aşarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Eksikleri olmasına rağmen rakibi karşısında 90 dakika üstün bir oyun ortaya koyan siyah beyazlılar dün tam anlamıyla futbol resitali sundu. Bu Şenol hocadan korkulur! Türk futboluna yıllarca hizmet etti, şımdi sıra İngiliz futbolunda herhalde! Aşk olsun sana Şenol hoca! Ahı gitmiş ve vahı kalmış İngiltere'de ümit kesilen, Dele Alli'yi yeniden futbolla tanıştırdın ve barıştırdın. Çok kısa zamanda İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa, Güneş'e de 'sir' lakabı verirse hiç şaşırmam!

Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ta dün görevini yapmayan oyuncu yoktu. İki gol atan Cenk'in Aboubakar'la uyumu müthişti. Masuaku, Muleka ve Tayfur'un her topu ayaklarına aldıklarında hücum zenginliği yaşatmaları tam bir futbol lezzetiydi. Fernandes bu takımın yeni Atom Karınca'sı... Rıza Çalımbay'dan sonra onun gibisi gelmedi. Rakibin üç önemli pozisyonunda kalesinde devleşen Mert Günok'a da 'maşallah' diyelim. Sonradan giren Necip'in hırsı ve takım arkadaşlarını ateşleyişini ayakta alkışlıyorum. Eksiklere rağmen takım oyunun tüm yönleriyle sahaya sunan Beşiktaş, futbol olarak da sevenlerine tatmin ediyor. Dün tribünleri tıklım tıklım dolduran muhteşem taraftarın şovunu anlatmaya kelimeler yetmez. Bu takıma ve dünyanın 1 numaralı taraftarına şapkamı çıkarıyorum. Şunu gördük ki bu sezon kazanılacak daha çok maç ve sezon sonunda şampiyonluk var. Yeter ki bu tempo, bu istek ve destek sürsün.

Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - FARIOLI BÖYLE İSTEDİ!

Bu maçın sonucunu bir tek şeye bağlarım, özellikle İstanbul'da Beşiktaş stadında kaleciden ve defanstan top yaparak oyun kurma taktiğini veren Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'ye… Böyle bir aptalca taktik bu şartlarda nasıl verilir, inanılır gibi değil. Dakika 75'te maç 3-0 iken ben bu yazıyı yazmaya başladım. Şu ana kadar maçın 7-8 olması gerekirdi. Ya Alanya takımının şansı ya da Beşiktaşlı oyuncuların beceriksizliği skoru 75'de 3-0'da tuttu.

Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Maç başlıyor, Alanya kendi ceza sahasında top çıkarmaya çalışıyor. Beşiktaşlı oyuncular da çok doğru olarak topyekun pres yapıyorlar. Bu presi yapmak hem doğru hem kolay. Hani bir laf vardır ya yılanı başından ezeceksin diye, daha Alanyasporlu oyuncular 2 top yapmadan siyah-beyazlılar bu topların hepsini kaptılar. Yani Beşiktaş'ın topu kapıp orta sahadan oyun kurup, hazırlık pasları yapıp defansın arasında açık bulmasına hiç gerek kalmadı. Siyah-beyazlılar topu aldılar, bir iki topta Alanya kalecisi ile direkt karşı karşıya kaldılar. Beşiktaş, 4-5 hücum gücü olan futbolcu ile oynadı. Bunlar fazla defansif oyuncular değiller ama bu Alanya'ya karşı defansif oyuncuya gerek yok. Baskı yap, topu al, golleri at. Alanya takımı tabiri caizse helva gibi takım. İçine limon sık, fıstık koy, fırına ver, sonra da kızarmış ekmekle bol bol ye… Hakemlik bir şey olmadı. Bir pozisyonda penaltı verdi. Sonra VAR'a gitti ve neticede doğru kararı verdi. Yani penaltıyı iptal etti. Beşiktaş rahat bir galibiyet aldı amaaaa… Bu Alanyaspor takımına bu kadar pozisyon verirsen yarın daha dişli bir takımla karşılaştığında durumun ne olur. Siyah-beyazlıların bunu sorgulaması gerekir.

Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - SİMYACI!

Beşiktaş öz güven kazandıkça başkalaşıyor. Yakalanan galibiyet serisi tesadüf değil, aksine çok çalışmanın eseri. Şenol Güneş elindeki her oyuncunun neler verebileceğini tespit ettikten sonra sabırla bekliyor. Sonra bir bakıyorsunuz gümüş, altın olmuş. Bildiğin simyacı Şenol hoca... Futbolun simyacısı. Alanyaspor karşısında istediği gibi oyunu kontrol eden, müthiş bir ön alan baskısıyla rakibi bunaltıp hataya zorlayan, dönen her topa en az üç kişiyle koşan bir Beşiktaş izledik. En başta Kartal'ın orta sahası müthiş oynadı. Taraftarın çıldırtan desteğiyle her pozisyonda bir hamle daha fazla yapmak için kendilerini parçaladılar. Gedson, Salih Alanyaspor'a nefes aldırmadılar. Tayfur bir sağ bekten çok daha fazlasıydı. Aboubakar gelirse hem oynar, hem oynatır demiştik.

Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Kamerunlu'nun öndeki etkinliği Cenk'in çok daha rahat pozisyon bulmasını sağlarken, arkadaki Dele Alli'ye de klasını konuşturabileceği boş alanlar sağladı. Attığı enfes golün ofsayta kurban gitmiş olması talihsizlik, o pozisyonda, öyle bir vuruşu ancak Aboubakar yapardı! Gerçekten durdurulması çok zor bir oyuncu. Delle Alli bir başka parlayan yıldızdı dün gece. İngiliz, hem gol attı, hem de klas hareketleriyle gözlerimizin pasını sildi. Ve Tosun Paşa... Abu, stoperleri oyalarken Cenk Tosun istediği boşlukları bulup harika hamleler yaptı. Attığı iki golle maçı kotarırken yerine göre arkadaşlarını da pozisyonlara soktu. Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor. Geçen maç sonrası da söylediğimiz gibi Kartal tam gaz hedefe gidiyor. Elde var beş! Darısı gelecek haftalara...

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