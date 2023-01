Spor yazarları Beşiktaş-Alanyaspor maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - SİMYACI!

Beşiktaş öz güven kazandıkça başkalaşıyor. Yakalanan galibiyet serisi tesadüf değil, aksine çok çalışmanın eseri. Şenol Güneş elindeki her oyuncunun neler verebileceğini tespit ettikten sonra sabırla bekliyor. Sonra bir bakıyorsunuz gümüş, altın olmuş. Bildiğin simyacı Şenol hoca... Futbolun simyacısı. Alanyaspor karşısında istediği gibi oyunu kontrol eden, müthiş bir ön alan baskısıyla rakibi bunaltıp hataya zorlayan, dönen her topa en az üç kişiyle koşan bir Beşiktaş izledik. En başta Kartal'ın orta sahası müthiş oynadı. Taraftarın çıldırtan desteğiyle her pozisyonda bir hamle daha fazla yapmak için kendilerini parçaladılar. Gedson, Salih Alanyaspor'a nefes aldırmadılar. Tayfur bir sağ bekten çok daha fazlasıydı. Aboubakar gelirse hem oynar, hem oynatır demiştik.