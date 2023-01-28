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Siyah beyaz şov

Siyah-beyazlı taraftarlar, son 4 haftayı kayıpsız geçen Beşiktaş’ı Alanyaspor maçında yalnız bırakmadı. Vodafone Park’ı dolduran yaklaşık 40 bin Kara Kartal, Alanyaspor zaferini doyasıya kutladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Siyah beyaz şov

SporToto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetle coşan Beşiktaş, Alanyaspor karşısına büyük bir taraftar desteğini de alarak çıktı. Son 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'a akın etti. Dolmabahçe'yi bayram yerine çeviren Beşiktaşlı futbolseverler, yağışlı havaya aldırış etmeden 'Beşiktaşk'ına koştu. Kritik karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyah- beyazlı taraftar takip ederken, tribünlerde çok az bir boşluk göze çarptı.

ÇOCUKLAR İNANIN!

İkinci yarıda yağan yağmurla birlikte Dolmabahçe'de de gol sağanağı başladı. Siyah-beyazlı tribünler, önce Cenk Tosun ardından Dele Alli'nin golleriyle kendinden geçti. Beşiktaşlı futbolseverler, şampiyonluk tezahüratlarıyla Vodafone Park'ı inletti. Coştukça coşan Kara Kartallar, "Çocuklar inanın. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz" şarkısıyla galibiyeti kutladılar.

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