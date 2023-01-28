Şenol Güneş'ten dev başarı! Ismael ve Karaveli'nin yapamadığını yaptı

ŞENOL GÜNEŞ, KARAVELİ VE ISMAEL'İN 34 MAÇTA YAPAMADIĞINI 8 MAÇTA YAPTI

Beşiktaş camiasının Cuma akşamı en çok sorguladığı konulardan biri de Şenol Güneş'in neden daha önce takımın başına getirilmediği oldu. Geçen sezon 15'inci haftada şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifası sonrası, Şenol Güneş yerine altyapıdan Önder Karaveli getirilmişti. Karaveli'nin başarısız olmasıyla yeniden Güneş ismi gündeme gelse de, bu kez de Valerien Ismael ile anlaşılmıştı. Ancak; Valerien Ismael de başarısız olunca bu sefer başka hocalarla hiç görüşülmeden doğrudan Şenol Güneş ile anlaşıldı. Şenol Güneş kararını bu kadar geç almanın yanlışlığını istatistikler bile göz önüne serdi. Tecrübeli teknik adam geldiğinden bu yana çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Üstelik son 5 maçın tamamını kazananan Güneş, Önder Karaveli ve Valerien Ismael'in 34 maçta yapamadığını sadece 8 maçta başardı.